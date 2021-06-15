انتخب مؤتمر العمل الدولي، الجزائر عضوا عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تحصلت على 208 أصوات من الهيئة الانتخابية لفريق الحكومات وهذا بمناسبة أشغال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بجنيف (سويسرا).

وأضاف البيان، أن الجزائر ستشارك في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب بصفة مقعد "عائم" الذي يمنح بالتناوب بين إفريقيا والأمريكيتين عند كل عهدة.

ويعتبر هذا الانتخاب مكسبا هاما للجزائر في هذا المحفل الدولي واعترافا من طرف الدول الأعضاء بالدور الريادي لبلادنا داخل منظمة العمل الدولية وتنويها بجهودها في ترقية أجندة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وأشار البيان، إلى أن مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ويمارس نوعين من الوظائف: وظيفة رقابية لمكتب العمل الدولي، وعدد معين من الوظائف المحددة المتعلقة بسير منظمة العمل الدولية وبالمسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية.