Une vague de chaleur touchera six wilayas du sud du pays, a annoncé ce mardi, l'office national de météorologie dans un bulletin.

Cette vague de chaleur qui s’étendra de 9h et 21h touchera les wilayas d'Adrar, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Timimoun et In Salah précise le bulletin météo classé jaune qui ajoute que les températures atteindront les 43°.