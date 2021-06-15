انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر كمية كبيرة من حليب الأطفال أتلفت بعد انتهاء مدة صلاحيتها في لبنان، الذي يعاني من ندرة توفر هذه السلعة الغذائية.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن كمية الحليب هذه قدرت بنحو 20 طنا، وهي مخصصة للأطفال ما دون السنة وما بين السنة وثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن "هذه الكميات كانت مخبأة في أحد المستودعات، وقد جرى تلفها بعد انتهاء فترة صلاحية استخدامها". ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.