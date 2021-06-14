في اول تعليق رسمي على سحب وزارة الاتصال للاعتماد من القناة الفرنسية "فرانس24"، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية انها "تتأسف لسحب اعتماد قناة فرانس 24 من الجزائر".

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم، أن فرنسا تدافع عن حرية التعبير والصحافة في العالمن والحرية حق عالمي واساسي يجب ان يكون محمي، وفرنسا متسمكة به جدا" يقول البيان.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد اكدت نقلا عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن "الدافع وراء سحب الاعتماد، هو العداء الواضح والمتكرر للدولة الجزائرية ومؤسساتها وعدم احترام قواعد آداب المهنة والتضليل والتلاعب، فضلا عن العدوانية المؤكدة تجاه الجزائر".

وكانت القناة قد علقت بعد ساعات قليلة على قرار سحب اعتمادها، حيث قالت في بيان لها أنها تستغرب عدم تلقيها أي تفاصيل على هذا القرار.