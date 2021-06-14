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تصرف غريب من رونالدو اتجاه مشروب غازي

رياضة
14 جوان 2021 ()
إ.ب/وكالات
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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين على هامش بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وعقد رونالدو هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة منتخب بلاده ضد المجر، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وقام رونالدو بسحب زجاجتين لمشروبات غازية من أمامه في المؤتمر الصحفي حيث وضعهما بعيدا عنه.

بعد ذلك، قام الدون البرتغالي بوضع زجاجة مياه بدلا منهما، وتحدث بطريقة مازحة مع الصحفيين الحاضرين.

تلك اللقطة المثيرة للجدل تم تداولها بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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