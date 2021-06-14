استهل المنتخب السلوفاكي مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2020 بفوز على نظيره البولندي 2-1 الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، بحظور أفظل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي.

في سان بطرسبورغ، دفعت بولندا ثمن خطأين، الأول للحارس تشيزني الذي أهدى سلوفاكيا التقدم في الشوط الأول بعدما حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ (18)، والثاني لغرشيغورش كريخوفياك الذي ارتكب خطأ أدى الى طرده بالإنذار الثاني (62)، ما سمح لماريك هامشيك ورفاقه في التقدم مجدداً عبر ميلان شكرينيار (69) بعدما أدرك كارول لينيتي التعادل في الثواني الأولى من الشوط الثاني (46).

وبات المنتخب البولندي، الحائز على المركز الثالث في مونديالي 1974 و1982 بقيادة غرشيغورش لاتو ورئيس الاتحاد المحلي للعبة حالياً زبيغينيف بونييك على التوالي، مطالباً بالفوز في مباراته التالية التي تجمعه بإسبانيا في إشبيلية السبت.