وجه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي, اليوم الاثنين, تعليمات لمسؤولي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) بضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة

الجارية 2021, حسبما افادت به الوزارة.

و أسدى السيد بلعريبي هاته التعليمات, حسبما اوضحته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك", خلال ترأسه لاجتماع تقني ضم كلا من الأمين العام للوزارة و رئيسة الديوان و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI).

وخصص هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم أشغال مشاريع السكن الترقوي العمومي (LPP) خاصة تلك المعنية بالتوزيع يوم 5 جويلية المقبل, يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الصدد, أعطى الوزير تعليمات بضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية 2021 وكذا توجيه إعذارات للمكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الثاني والثالث لسكناتهم, وفق لذات المنشور.