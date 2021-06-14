عُيّن نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ياسين بن حمزة، على رأس لجنة كرة القدم المحترفة، حسبما أعلنته اليوم الاثنين، الهيئة الفيدرالية عبر موقعها الرسمي.

وتم تنصيب هذه اللجنة أثناء إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بمقر "الفاف" بدالي ابراهيم (الجزائر)، برئاسة عمارة شرف الدين.

وفي نفس السياق، تم تنصيب الدولي السابق وعضو المكتب الفيدرالي، حكيم مدان، كنائب رئيس لهذه اللجنة المتكونة من ثلاثة أعضاء: عبد الحكيم سرار، محمد نور الدين المورو ومراد بوسافر، وفق نفس المصدر.

تنصيب لجنة كرة القدم المحترفة جاء خمسة أيام بعد استحداث اللجنة المختلطة المكلفة بتقييم وإصلاح كرة القدم المحترفة يوم الأربعاء الفارط.