أسفر اصطدام وقع، مساء اليوم الإثنين، بين قطار متوجه من وهران نحو بشار مع سيارة عن وفاة شخصين، حسب ما كشفت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وجاء في بيان لذات المؤسسة نشر على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنه تم تسجيل اصطدام قطار متوجه من وهران نحو بشار مع سيارة، على مستوى معبر سطحي غير محروس بمدخل مدينة النعامة، وذلك مساء اليوم الإثنين 14 جوان 2021، على الساعة الثالثة وخمسون دقيقة (15.50)".

وأضاف نفي البيان "للأسف، فقد تسبب الحادث في وفاة شخصين كانا على متن السيارة (رحمهما الله) وإلحاق أضرار بليغة بالقطار من نوع كوراديا الذي هو حاليا متوقف في انتظار تدخل فرق الصيانة للشركة .. وقد سخّرت مصالح الشركة الوسائل الضرورية لضمان نقل المسافرين العالقين، نحو وجهتهم النهائية في أفضل الظروف".

وذكرت المؤسسة أنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية، مع ضرورة احترام قانون المرور الذي يفرض توقف السيارات قبل عبور الممرات السطحية المتقاطعة مع السكة الحديدية، وذلك لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.