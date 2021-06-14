راسلت إدارة شبيبة القبائل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بداية هذا الأسبوع، للتعبير عن قلقها من المخلفات المالية المنجرة عن تغيير مكان إجراء لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي من كأس "الكاف" الذي سيجمع الفريق بمضيفه القطن الكاميروني، عشية يوم الأحد المقبل، من العاصمة ياوندي نحو مدينة غاروا.

وحسب مصادر مقربة فإن مسيري "الكناري" طالبوا من "الكاف" الإبقاء على ملعب ياوندي لإحتضان المباراة، لا سيما وأن إدارة الفريق صرفت أموال ونفقات الرحلة الجوية التي ستقودها إلى العاصمة الكاميرونية ومصاريف إيواء وفد الشبيبة. في هذا الصدد أشارت المصادر نفسها أن إدارة الشبيبة طالبت من مسيري الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقديم تعويضات مالية للفريق في حالة تمسكها بقرار إجراء اللقاء بغاروا عوض ملعب العاصمة الكاميرونية ياوندي.

للإشارة حددت إدارة الشبيبة تاريخ 18 جوان للسفر إلى الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني على متن رحلة خاصة.