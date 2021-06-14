تفاجأ، صباح اليوم، طلبة جامعة عمار ثليجي بالأغواط الذين كان الكثير منهم في فترة الإمتحانات بغلق أبواب الجامعة منذ الصباح من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين للتحالف من أجل التجديد الطلابي الرافضين لدخول الطلبة إلى غاية التكفل بمطالبهم البيداغوجية والتحاور معهم من طرف الإدارة.

وأوصدت جميع أبواب الجامعة وأقطابها البيداغوجية من طرف المحتجين المعبرين عن إصرارهم لمواصلة إحتجاجهم وغلق أبواب الجامعة إلى غاية الإستجابة لمطالبهم، وسط أسف جميع الطلبة لتزامن هذا الإحتجاج مع فترة الإمتحانات رغم الحرارة الشديدة هذه الأيام، وتأخر الإدارة في إستدعاء المحتجين من أجل فتح أبواب الحوار معهم وتفادي تعطيل مصالح باقي الطلبة لإجتياز الإمتحانات ومناقشة مذكرات التخرج خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف والعطلة الجامعية .