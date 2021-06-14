التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، تشديد العقوبة في قضية التهرب الضريبي المتابع فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" وثلاثة متهمين آخرين من بينهم موثق وموظفين اثنين بمديرية الضرائب.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة قد أجلت الأسبوع الماضي النظر في هذه القضية إلى تاريخ اليوم، بسبب مقاطعة الدفاع للعمل القضائي.

يذكر أن محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة كانت قد أصدرت أحكامها في هذه القضية بتاريخ 18 أفريل الماضي، حيث سلطت على كمال شيخي المدعو "البوشي" عقوبة سنتين سجن نافذة بتهمة منح مزية غير مستحقة، كما سلطت عقوبة سنتين سجن منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب بتهمة منح اعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية وبرأت ساحته من تهمة منح تخفيضات على الفوائد بطريقة غير قانونية.

كما سلطت المحكمة عقوبة سنة سجن غير نافذة في حق موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بتهمة منح اعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، وتبرئتها من تهمة منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية.

وبرأت المحكمة الموثق من التهم المنسوبة إليه، وفي الدعوى العمومية الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني.

يشار إلى أن النيابة كانت قد استأنفت الأحكام الصادرة في حق كل المتهمين، فيما استأنف جميع المتهمون المدانون الأحكام الصادرة في حقهم.