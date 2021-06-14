شهد سد "سارنو" الكائن بإقليم بلدية سيدي حمادوش 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس صباح الاثنين وفاة غريق لا يتعدى الـ 16 سنة من العمر، ما استدعى تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين البرد مدعومين بفرقة من الغطاسين المنتسبين إلى الوحدة الرئيسية لسيدي بلعباس لأجل انتشال الجثة التي حولت مباشرة بعد إخراجها من قاع السد صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية.

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس قد سخرت لأجل العملية 15 عون تدخلات بمختلف الرتب من بينهم طبيب مع سيارة إسعاف وشاحنة أول نجدة، وهي التي حذرت من مغبة إقبال المواطنين من فئة الشباب على وجه التحديد لمزاولة هواية السباحة على مستوى المسطحات المائية غير المحروسة وذلك بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة.