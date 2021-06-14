سجلت الجزائر 354 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الإثنين.

وأضاف نفس المصدر أنه تم إحصاء 8 وفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 و242 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 30 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 133.692حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 93094 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.579 حالة.

وأضاف البيان أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة، و10 ولايات أخرى أزيد من عشر حالات.