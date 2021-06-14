أعلن أحد أعضاء مندوبية السلطة المستقلة بميلة عن انسحابه من المندوبية، دون الاستقالة الكتابية كما قال، وعن أسباب انسحابه، أوضح العضو ذاته بأنه غير راض عن طريقة تسيير المندوبية، وعدم التحرك في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة وتطبيق القانون ضد المخالفين والتجاوزات الصادرة من بعض المترشحين يوم الإقتراع، رغم الشكاوى والبيانات التي رفعها بعض المترشحين من قوائم حرة و أحزاب.

وقد تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة تلك التابعة لبعض المترشحين نبأ الانسحاب واعتبرته استقالة وباركت الخطوة التي قام بها العضو المنسحب.

وفي رده على خبر انسحاب العضو، أكد المكلف بالإعلام بمندوبية السلطة المستقلة بأنه لا يعلم بتاتا بالإنسحاب ولم تتلق المندوبية أي استقالة أو قرار بالإنسحاب، مضيفا بأن جميع الأعضاء أدوا مهامهم كاملة إلى غاية اليوم، وإن كان هناك عضو انسحب فهو الوحيد المعني بقراره كما أوضح المكلف بالإعلام الأستاذ أحمد لكحل.

من جهة أخرى، نفى المسؤول ذاته تسجيل أي تجاوزات قانونية أثرت على سير العملية الإنتخابية أو عكرت صفو الإقتراع، كما وصف العملية بالناجحة حيث جرت في ظروف جد هادئة سمحت للناخبين بأداء واجبهم الانتخابي في ظروف و أجواء مثالية.