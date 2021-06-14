كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومواجهة فيروس كورونا، البروفيسور إلياس رحال اليوم الإثنين، عن سعي الجزائر لاقتناء 34 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى غاية ديسمبر المقبل.

وفي برنامج ضيف الصباح للقناة الثانية، أعلن أن رهان الدولة يبقى اقتناء 34 مليون جرعة لقاح بهدف تطعيم أكبر عدد ممكن من الجزائريين رغم إشكالية الإنتاج والنقل، داعيا الجزائريين إلى التلقيح مؤكدا أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة.

من جهة ثانية كشف رحال عن تحويل أزيد من 20 ألف سرير من مختلف المصالح الاستشفائية منذ مارس 2021 إلى مصلحة "كوفيد"، واصفا الخطوة بـ "الخيار المؤلم لكنه ضروري".