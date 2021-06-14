تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة تابلاط اليوم الإثنين، لانتشال غريق من بركة ماء بوادي يسر بدائرة تابلاط ولاية المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان عبر صفحتها في الفايسبوك أن وحدة الحماية المدنية لدائرة تابلاط مدعومة بفرقة الغطاسين التابعة للمركز المتخصص بوزرة، تدخلت في حدود الساعة الحادية عشرة وإحدى عشر دقيقة من صبيحة اليوم من أجل انتشال غريق ببركة مائية داخل وادي.

وأضاف ذات المصدر أن عملية الانتشال تجري بالمكان المسمى فرقة وادي فلوكة وادي يسر ببلدية تابلاط، حيث تم تسخير سبعة أعوان بمختلف الرتب من وحدة تابلاط وملازم غطاس وثلاثة أعوان غطاسين من وحدة وزرة. بالإضافة إلى سيارة إسعاف وشاحنة أول نجدة وسيارة خاصة بفرقة الغطس. والعملية ما تزال متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.

وتابع البيان إن الضحية طفل يبلغ من العمر (13 سنة ) توفي في عين المكان تم انتشال جثته من بركة مائية عمقها ثلاثة أمتار وتم تحويلها إلى مستشفى تابلاط.