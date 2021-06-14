تمكنت مصالح أمن دائرة صالح باي بولاية سطيف من تفكيك ورشة سرية لصناعة وتعبئة خراطيش أسلحة الصيد، وتوقيف شخص وحجز بندقيتي صيد ومعدات تعبئة الخراطيش وخراطيش فارغة ومملوءة من مختلف الأنواع والعيارات، و100غرام من البارود و18 كلغ من صفائح الرصاص.

وحسب إذاعة سطيف فقد أطرت العملية الضبطية القضائية بأمن دائرة صالح باي، وجاءت عقب استغلال معلومات تفيد بنشاط مشبوه لورشة تحترف تصنيع خراطيش الصيد ليتم إطلاق تحريات واسعة مكنت من تحديد مكان تواجد الورشة وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بالتفتيش، أفضى إلى ضبط بندقيتي صيد دون وثائق إحداهما تقليدية الصنع، آلة صناعة المقذوفات، آلة تركيب الكبسولات، 86 خرطوشة مملوءة وفارغة من مختلف العيارات، 100 غرام من البارود، 300 غرام من حبيبات الرصاص، بطاريات سيارات، موقد، قارورات غاز.. وقد تم تحويل المحجوزات وصاحبها إلى مقر المصلحة لفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المعني بالأمر عن تهمة إنشاء ورشة سرية لصناعة وتعبئة خراطيش أسلحة الصيد، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيه.