تمكنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 4 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من مديرية الأمن الولائي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد سمحت هذه العملية "النوعية" من توقيف 13 شخصا معظمهم من ذوي السوابق العدلية مع حجز 4.1 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي قيمتة 200 ألف دج من عائدات الترويج وسبع مركبات كانت تستعمل في نقل وتخزين هذه السموم وأسلحة بيضاء، حسبما أشار إليه الملازم الأول للشرطة، زاير شاهر شوقي، من مصلحة الشرطة القضائية في تصريح إعلامي.

وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات وردت لمصالح الشرطة القضائية بأمن وهران مفادها وجود أحد الأشخاص بصدد إبرام صفقة بيع وشراء للمخدرات.

وبعد مراقبة وترصد نشاط هذه الشبكة الإجرامية، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص على متن مركبتين في حالة تلبس بصدد إبرام صفقة مع حجز2.700 كلغ من الكيف المعالج.