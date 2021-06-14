سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا لمرافقة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، للموسم الدراسي 2020/2021، المقررة ليوم غد الثلاثاء 15 جوان 2021، بتسخير 11000 شرطي عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان للمديرية العامة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الإثنين، أن هذا المخطط يشمل تأمين مختلف المراكز المعنية بالامتحانات والأماكن المحيطة بها، إضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع مصالح المختصة لقطاع التربية الوطنية.

من جهة أخرى، تم وضع كافة الآليات الوقائية لتسهيل حركة المرور بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ وأوليائهم، من خلال تكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة.