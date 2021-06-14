ينطلق، غدا الثلاثاء، امتحان شهادة التعليم المتوسط لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية.

وحسب بيان لوزارة العدل، يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، على إعطاء إشارة انطلاق الامتحان، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تيارت، على الساعة الثامنة صباحا (8:00)، وخلال الفترة الـمسائية يشرف على مجريات الامتحان بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل عين وسارة ابتداء من الساعة الثانية زوالا

وأشار البيان، إلى أنه تم تسجيل هذه السنة 4103 محبوسين مترشحين لنيل شهادة التعليم المتوسط، بزيادة تفوق أكثر من 48 بالمائة مقارنة بدورة 2020، منهم 4058 محبوس، و45 محبوسة، موزعين على مستوى 46 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وأضاف البيان، إن هذه الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية.