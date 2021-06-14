تحدث اليوم الإثنين ياكوب هوير، مسؤول الاتصال في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للصحفيين عن الوضع الصحي للاعب المنتخب الوطني كريستيان إيركسون وقال: "نحن على تواصل معه، كنا على اتصال به أمس واليوم حالته كما كانت أمس. مستقرة وجيدة".

وسقط إريكسون، البالغ 29 عاما، على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة أمام فنلندا، عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه، وسط دائرة شكلها زملاء اللاعب، في مشهد مرعب أذهل كافة المتتبعين.