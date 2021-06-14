تعرض شابان يقطن أحدهما ببلدية أهل القصر والآخر في بلدية عمر بولاية البويرة ليلة الأحد إلى الإثنين إلى لسعة عقرب ولدعة ثعبان تم إجلاؤهما إلى مؤسستي الصحة لبشلول والقادرية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة في منشورين عبر صفحتها في الفايسبوك، أن إسعافاتها تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة ليلا وثمان وخمسين دقيقة من أجل نقل شاب يبلغ من العمر 25 سنة تعرض للسعة عقرب ببلدية أهل القصر، حيث تم نقله إلى مستشفى بشلول، مضيفة إن هذه الحالة تعد الثالثة من نوعها في ولاية البويرة.

وأضاف ذات المصدر أن وحدة القطاع عمر تدخلت في نفس الليلة على الساعة الحادية عشرة وستا وثلاثين دقيقة من أجل نقل شاب يبلغ من العمر 24 سنة تعرض للدغة ثعبان بقرية الماجن بلدية عمر تم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات للقادرية.