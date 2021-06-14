أظهرت آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العام إلى 3.8 مليون حالة فيما تم تسجيل 176 مليون إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 600 ألف شخص، وسجلت أكثر من 33.4 مليون إصابة. متبوعة البرازيل في المرتبة الثانية بـ 487401 وفاة، وأكثر من 17.4 مليون إصابة. ثم الهند بـ 370384 حالة وفاة، ونحو 5 ملايين و290 ألف إصابة. والمكسيك بـ 230150 حالة وفاة، ومليونان و454 ألف إصابة.

واحتلت البيرو المرتبة الخامسة بـ 188443 حالة وفاة، وأكثر من مليونين إصابة. ثم بريطانيا بـ 128 ألف حالة وفاة، ونحو 4.6 مليون إصابة. وإيطاليا 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة. وروسيا: 126430 حالة وفاة، وخمسة ملايين و208687 إصابة. ثم فرنسا: 110553 حالة وفاة، وأكثر من 5.8 مليون إصابة. وكولومبيا: 95778 حالة وفاة، وأكثر من 3.7 مليون إصابة.