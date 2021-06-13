أهدر الوصيف شبيبة الساورة فرصة تقليص الفارق مع الرائد وفاق سطيف، إثر خسارتها أمام مولودية الجزائر (0-1)، كما تعثرت شبيبة القبائل في ميدانها أمام اتحاد بسكرة (1-1)، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

أما وداد تلمسان فقد أكد صحوته بقيادة المدرب عز الدين آيت جودي، حيث عادوا بفوز ثمين من سكيكدة بنتيجة 1-2، ليبلغ الوداد خامس لقاء دون هزيمة ويحتل المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.

وعجز فريق أولمبي المدية عن فك عقدة الفوز بتعادله أمام ضيفه نجم مقرة بالتعادل السلبي.