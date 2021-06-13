من أهمّ ما يصبو إليه الإنسان طمعه في توفيق ربّه إيّاه، وليحصل على هذا الشّرف لابدّ من تزكية نفسه: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، قال الحافظ ابن كثير: “أي: طهَّر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه”.



وأعلى مراتب توفيق الله لعبده أن يحبِّب إليه الإيمان والطّاعة، ويُكرِّه إليه الكفر والعصيان، وهذه المرتبة لا ينالها إلّا الأصفياء الخلَّص من خلق الله، ولا أظنّ أنّ هناك جيلًا اصطفاه الله كالجيل الّذي ربّاه سيّد الخلق، فهذا الجيل الخيِّر امتنّ الله بنعمة التّوفيق: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}.



يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السّالكين مبيّنًا معنى هذه الآية: “يقول سبحانه: لم تكن محبّتكم للإيمان وإرادتكم له، وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الّذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتم به، فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي، ولا تقولوا حتّى يقول، ولا تفعلوا حتّى يأمر، فالّذي حبّب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدّمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه، فلو أطاعكم رسولي في كثير ممّا تريدون لشقّ عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون، ولا تظنّوا أنّ نفوسكم تريد لكم الرّشد والصّلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أنّي حبّبته إليكم وزيّنته في قلوبكم، وكرّهتُ إليكم ضدّه لما وقع منكم، ولا سمحت به أنفسكم”.



والتّوفيق من الأمور الّتي لا تُطلب إلّا منه سبحانه؛ إذ لا يقدر عليه إلّا هو، فمن طلبه من غيره فهو محروم: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}، وهذه الهداية يسمِّيها أهل العلم هداية التّوفيق، قال شعيب عليه السّلام: {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}، قال ابن القيم: “أجمع العارفون بالله أنّ التّوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأنّ الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك”، وبهذا جاء التّوجيه النّبويّ الكريم: “دعوات المكروب: اللّهمّ رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلّا أنت”.



وتوفيق الله لعباده يكون على أحوال كثيرة، فمنها: أن يُعرض الخيرُ على أناس فيردّوه حتّى ييسّر الله له مَن أراد به الخير من عباده، وها هو صلّى الله عليه وسلّم يمكث أكثر من عشر سنين يعرض نفسه على القبائل لينصروه، فلم يستجيبوا له حتّى وفّق الله الأنصار لذلك. ومنها: أن يوفّق الله العبد في آخر حياته لعمل صالح فيموت عليه، ففي الأثر أنّ غلامًا يهوديًا كان يخدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فمرض، فأتاه يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: “أسلم”، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطِعْ أبا القاسم فأسْلَمَ، فخرج صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول: “الحمد لله الّذي أنقذهُ من النّار”.



ومنها أن يوفَّق العبد لعمل قليل وأجره عند ربّه كثير، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم، قال: “أسلم ثمّ قاتل”، فأسلم ثمّ قاتل فقُتِل، فقال صلّى الله عليه وسلّم: “عَمِل قليلًا وأُجر كثيرًا”.

واعلم رعاك الله أنّ للتّوفيق أسبابًا، ومن أعظمها وأجلِّها برّ الوالدين. وتدبُّر كتاب الله، فهو قرب من العليّ الرّحمن، فالله تعالى جعل كتابه بصائر وهدى، ورحمة وشفاء لعباده المؤمنين، فمن تدبّرَه وعرف مقاصده، هانت الدّنيا في عينه، وترك الفانيات، وسابق في الخيرات، ومَن تدبّر القرآن عرف عظمة ما يقرأ، وعرفَ حالَ المؤمنين فسأل الله أن يسلك به سبيلهم، وحالهم في الآخرة وطمع من الله أن يلحقه بهم، وعرف حال الكفار والفساق والفجار، فجأر إلى ربّه أن يعيذه من هذا الطريق، وعلم مآلهم في الآخرة فاشتدّ إلحاحه على ربّه أن يُجيره من النّار، تقول أمّنا عائشة رضي الله عنها كان عليه الصّلاة والسّلام يدعو بهؤلاء الكلمات فيقول: “اللّهمّ إنّي أعوذ بك من فتنة النّار، وعذاب النّار، ومن شرّ الغنى والفقر”. والله وليّ التّوفيق.



*إمام مسجد عمر بن الخطّاب، بن غازي - براقي