فاز المنتخب الهولندي بقيادة التقني فرانك دوبور على المنتخب الأوكراني بقيادة المدرب تشيفتشينكو، بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، ضمن المباراة الأولى من المجموعة الثالثة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وشهدت المباراة أطوارا مثيرة، حيث استطاع أشبال التقني الهولندي فرانك ديبور من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 52 من المباراة عن طريق جيورجينيو، ولم تمر سوى 6 دقائق حتى أضاف زميله ووت ويغورست الهدف الثاني لينته الشوط الأول بتفوق البرتقالي.

وشهد الشوط الثاني أشبال المدرب الأوكراني أندري تشيفتشينكو، حيث تمكنوا من تقليص الفارق في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب أندري يارمالينكو، ليعدل زميله رومان لارماتشوك النتيجة بعد 4 دقائق فقط.

لكن أصحاب الأرض، عادوا مرة أخرى عن طريق دانزال دومفرياس وسجلوا الهدف الثالث في الدقيقة 85 من المباراة، لتنته المباراة لصالح البرتقالي بعد 5 دقائق إضافية عن الوقت الأصلي.

يذكر أن المنتخب الهولندي غاب عن المنافسات الكبيرة منذ مونديال 2014 في البرازيل، أين احتل المرتبة الثالثة. حيث غاب أصحاب القميص البرتقالي عن كأس أمم أوروبا 2016 ومونديال 2018 في روسيا.

فيما تحصلوا على الكأس الأوروبية مرة واحدة في تاريخهم وكان ذلك في يويرو 1988.