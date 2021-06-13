أعلنت وزارة دفاع كوت ديفوار في بيان لها، اليوم، أن ثلاثة جنود قتلوا أثناء قيامهم بدورية قرب الحدود مع بوركينا فاسو عندما اصطدمت إحدى سيارات الدورية بعبوة ناسفة تقليدية الصنع.

وذكرت الوزارة في البيان أن أربعة جنود آخرين أصيبوا، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن سبق أن اتهمت السلطات متشددين بشن هجمات في المنطقة، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في جارتي ساحل العاج الشماليتين، مالي وبوركينا فاسو، وقامت تلك الجماعات بعمليات اختراق للحدود جنوباً.

وقتل جندي في هجوم شنه مسلحون على بلدة "توجبو" القريبة في السابع من الشهر الجاري.

ودشنت فرنسا وكوت ديفوار يوم الخميس، أكاديمية جديدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة التجارية أبيدجان بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مكافحة تهديد الإرهابيين المتزايد.