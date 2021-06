Le ministère de la Communication a décidé dimanche de retirer l'accréditation octroyée à la représentation à Alger de la chaîne télévision d'information française "France24", a appris l'APS auprès du ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer.

La même source a affirmé que ce retrait est motivé par "l'hostilité manifeste et répétée contre notre pays et ses institutions, le non respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu'une agressivité avérée à l'égard de l'Algérie".

Pour rappel, le ministère de la Communication avait adressé un dernier avertissement avant "retrait définitif" de l’accréditation à cette chaîne de télévision, le 13 mars dernier, pour son "parti-pris flagrant" dans la couverture des marches en Algérie.

"Le parti-pris de France 24 dans la couverture des marches du vendredi est flagrant, allant jusqu’à recourir, sans retenue aucune, à des images d’archives pour les antidater afin de porter secours à résidu antinational constitué d’organisations réactionnaires ou séparatistes, aux ramifications internationales", avait noté alors dans un communiqué le ministère de la Communication.