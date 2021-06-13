قررت السلطات الجزائرية، سحب الاعتماد من مكتب القناة الفرنسية "فرانس 24 " بالجزائر، بسبب ما وصفته وزارة الاتصال بعداء هذه القناة للجزائر.

وكانت نفس الوزارة وجهت انذارا لفرانس 24 شهر مارس الماضي بسبب تغطيتها المنحازة، حسب وصف الوزارة، لمسيرات الحراك الشعبي.

وأوضح ذات المصدر أن قرار سحب الاعتماد مرده "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".

وجاء في بيان الوزارة: "إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية".