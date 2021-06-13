

تعرضت، اليوم فتاة في 23 من العمر لإصابات خطيرة على مستوى الوجه على اثر سقوط مفاجئ من الطابق الرابع لاحدى عمارات حي 24 فيفري ببلدية بواسماعيل في تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببواسماعيل شرقي الولاية فور إبلاغها بحادث السقوط المفاجئ الفتاة من الطابق الرابع لعمارة بحي 24 فيفري .

وأشارت مصالح الحماية المدنية أن الضحية تبلغ من العمر 23 سنة، لها إصابات على مستوى الوجه، حيث أسعفت من طرف رجال الحماية المدنية قبل نقلها إلى عيادة بوسماعيل.

من جهتها،فتحت مصالح أمن دائرة بواسماعيل تحقيقا في ملابسات الحادث.



