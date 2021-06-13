قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن حزبه تصدر النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية.

وجاء في بيان للحركة، موقع باسمه ونشر على صفحته الرسمية في الفايسبوك "تؤكد حركة مجتمع السلم بأنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه".

وأضاف "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية."

ووجه نداء لرئيس الجمهورية قائلا "وندعو السيد رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".