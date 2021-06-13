سيتم يوم غد الاثنين تنظيم لقاء أعمال افتراضي بين المتعاملين الاقتصاديين الدانماركيين في قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك من أجل تبادل وجهات النظر حول الانتاج الطاقوي والانتقال الاخضر، حسبما أفادت به سفارة الدانمارك بالجزائر في بيان لها.

وحسب البيان، "ستنظم سفارة الدانمارك بالجزائر، بالتعاون مع مجمع سوناطراك وبمشاركة الوكالة الدانماركية " ستايت اوف غرين"، لقاء أعمال افتراضي مع المتعاملين الدانماركيين في مجال الطاقة".

وسيشرف على افتتاح هذا اللقاء الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، وسفيرة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيغا سانز، يضيف ذات المصدر. وخلال هذه المناسبة، سيقوم مجمع سوناطراك و الوكالة "ستايت اوف غرين" بعرض الخبرات الجزائرية والدانماركية في مجال الانتاج الطاقوي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وحسب الممثلية الدبلوماسية، ستقوم 20 شركة دانماركية، خلال أربع ندوات قطاعية (طاقات متجددة، خدمات، معدات وتمويل)، بتقديم حلولها وتبادل الآراء مع مختلف الادارات المعنية على مستوى سوناطراك.