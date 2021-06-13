توفي صباح اليوم الأحد في العاصمة البريطانية لندن، الشاعر العراقي الشهير، سعدي يوسف، عن عمر ناهز الـ87 عاما.

ومنذ أشهر كان الفقيد سعدي يوسف يعاني من تدهور حالته الصحية. وفي العقدين الأخيرين، أثار يوسف الكثير من الجدل بشأن مواقفه مما يحدث في العراق، واعتبره البعض من المثقفين "طائفيا"، بينما اعتبره طرف آخر بالمسيء لشخصيات إسلامية تاريخية.

وسعدي يوسف شاعر عراقي وكاتب ومترجم، ولد في أبي الخصيب، في مدينة البصرة عام 1934، أكمل دراسته الثانوية في البصرة، وتخرج في دار المعلمين العالية ببغداد عام 1954 "ليسانس شرف في آداب العربية".

وفي عام 1963 ألقي القبض على يوسف عندما سيطر حزب البعث على الحكم في العراق، قبل أن يطلق سراحه ويغادر البلاد. عمل الشاعر الراحل في التدريس والصحافة الثقافية، وغادر العراق في السبعينيات، بعد عودة حزب البعث للحكم، وأقام في السنوات الأخيرة في لندن. و

نال الشاعر سعدي يوسف جوائز في الشعر، منها جائزة سلطان بن علي العويس، والتي سحبت منه لاحقا، والجائزة الإيطالية العالمية، وجائزة "كافافي" من الجمعية الهلينية.

وفي عام 2005 نال جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلف أجنبي، وفي عام 2008 حصل على جائزة المتروبولس في مونتريال الكندية.