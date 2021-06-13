توفي 5 أشخاص وأصيب 172 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في مختلف جهات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته، اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم خلال نفس الفترة انتشال جثث شخصين متوفيين غرقا في البحر على مستوى كل من ولاية وهران التي أحصت غرق شاب يبلغ من العمر 25 سنة في شاطئ بوسيجور (بلدية عين الترك)، وعين تموشنت حيث سجلت وفاة شخص يبلغ من العمر 57 سنة غرقا بشاطئ رشقون 02، منطقة صخرية (بلدية ولهاصة) .

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية الوطنية بإخماد ستة حرائق حضرية وصناعية وأخرى مختلفة على مستوى ولاية بومرداس وبرج بوعريريج والمسيلة وميلة وكذا تيارت. وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24ساعة الأخيرة بـ 45 عملية تحسيسية عبر 3 ولايات (50 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. كما شملت هذه النشاطات القيام بـ 11 عملية تعقيم عبر 01 ولاية (07 بلديات) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 150 عونا بمختلف الرتب و16 سيارة إسعاف و15 شاحنة إطفاء، مع وضع 20 جهاز أمني لمكان الحجر الصحي بكل من ولاية الجزائر وقسنطينة ووهران للوافدين من خارج الوطن.