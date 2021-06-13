تلعب عشية اليوم الأحد، أربع مباريات من منافسة المحترف الأول، لحساب الجولة الـ 25 يسعى خلالها الوصيف شبيبة الساورة لتضييق الخناق أكثر على المتصدر وفاق سطيف، فيما تبحث شبيبة القبائل عن الإلتحاق بـ " البوديوم" وهو نفس الأمر بالنسبة لأولمبي المدية.

على ملعب 5 جويلية يستقبل مولودية الجزائر شبيبة الساورة، فالنادي العاصمي الذي ضيع كامل رهانات هذا الموسم ولم يتبقى له سوى البطولة كما يسعى لإنهاء موسمه في مركز مشرف لضمان مشاركة قارية الموسم القادم، في لقاء ليس سهلا أما منافس عنيد يبحث عن تدارك إقصاءه مؤخرا من كأس الرابطة على يد نجم مـﭭرة.

ولن تقل أطماع شبيبة القبائل عن سابقيها، فبعد تأهلها لنهائي كأس الرابطة ، يرغب " الكناري" الإستثمار في الروح المعنوية العالية للاعبيه وتجسيدها على أرضية ميدان 1 نوفمبر بتيزي وزو عند إستقبالهم للضيف إتحاد بسكرة المسافر بدوره إلى " تيزي" من أجل الإنتقام من خسارة لقاء الكأس الذي أقصي منه أبناء الزيبان على يد الشبيبة.

فريق أولمبي المدية بدوره يريد إستعادة الثقة وتوازنه عند إستقباله لأحد منشطي كأس الرابطة هذا الموسم ، نجم مـﭭرة الذي نجح في إزاحة فرق كبيرة ومحترمة في صورة شباب قسنطينة ، شباب بلوزداد ، شبيبة الساورة ، اتحاد الجزائر.

في أسفل الترتيب يبقى الشغل الشاغل لناديا كل من شبيبة سكيكدة و وداد تلمسان هو تحقيق نتيجة إيجابية بعيدا عن الحديث عن الآداء، فنادي روسيكادا تلقى هزيمين متتاليتين آخرها على ميدانه بسداسية كاملة أمام شباب بلوزداد، وسيكون أمام فرصة لرد الإعتبار أمام " الوات" .

للتذكير ستكون هذه الجولة منقوصة من مقابلتين إثنين، حيث تم تأجيل مواجهة شباب قسنطينة و شباب بلوزداد، نصر حسين داي واتحاد الجزائر بسبب مشاركة عدة لاعبين من الاتحاد والشباب في المعسكر الإعدادي للمنتخب المحلي تحسبا لمواجهة ليبيريا وديا بملعب وهران الجديد.