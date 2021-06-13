تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، بولاية برج بوعريرج بالتنسيق مع المصالح الأمنية الخاصة، من حجز 56 محركا مستعملا من مختلف الأنواع ولمختلف الماركات، كانت مخبأة بإحكام وسط سلعة فلاحية تتمثل في أزيد من 193 ألف وحدة من بذور عباد الشمس.

وذلك إثر استغلال هذه المصالح لمعلومات دقيقة تفيد بأن شاحنة تحتوى على هذه المحجوزات ستمر عبر إقليم الولاية، ليتم توقيفها بمخرج مدينة برج بوعريرج، وبعد التفتيش تبين بأن المعلومات التي وصلت دقيقة وتم حجز المحركات، والبضاعة التي استعملت للتمويه وسيلة النقل.