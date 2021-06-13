أكدت وكالة "رويترز" أن البيان الختامي لقمة مجموعة السبع (G7) التي تختتم أعمالها بكوروال البريطانية يضم انتقادات بحق الصين ويدعو لمواصلة التحقيق الدولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أن المسودة النهائية تقريبا للبيان تنص على دعوة الصين إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في منطقة سنجان ذاتية الحكم التي تقطن فيها أقلية الأويغور، بالإضافة إلى الحقوق والحريات والدرجة العالية من الحكم الذاتي الممنوحة إلى هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك والقانون الأساسي المحلي.

كما شددت مجموعة السبع في مسودة البيان، حسب الوكالة، على أهمية ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان وشجعت على التسوية السلمية لجميع المائل العابرة لهذا المضيق.