يغطي الجلد مساحات واسعة من الجسم، الذي يتعرض للسموم نتيجة اتصاله الدائم بملوثات البيئة، التي تعمل بدورها على سد المسام أو بسبب نظامك الغذائي غير الصحي.

طرق التخلص من سموم الجلد

يمكن أن يساهم بدء روتين يومي صحي في إزالة السموم من الجلد، وتفتيح البشرة وتقليل حب الشباب، من خلال:

1. مارس التنظيف الجاف

قم بتفريش جسمك في أي وقت بفرشاة ذات شعيرات ناعمة دون استعمال الماء، يساعد هذا على تحسين الدورة الدموية، وتحفيز الجهاز اللمفاوي.

كما أن التنظيف الجاف يقلل من السيلوليت والانتفاخ، ويحسن لون العضلات، ويجدد خلايا الجلد الميتة.

2. ضف التقشير إلى روتينك

يساعد التقشير في عملية إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح الوجه أو الجسم.

يحدث التقشير بشكل طبيعي كل 28 يومًا، لكن بفعل عوامل عدة -مثل الشيخوخة- يمكن أن تبطئ حدوثها.

يمكن أن يؤدي تراكم خلايا الجلد الميت، إلى تقليل فعالية منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها للتخلص من عيوب البشرة، الأمر الذي قد يزيد من الحبوب وسموم الجلد.

3. طبق قناع الطين

تساعد الشحنة السالبة للطين الطبيعي، في إزالة السموم من الجلد، عن طريق جذب الشحنة الإيجابية للشوائب وسحبها إلى سطح بشرتك.

يمكنك تطبيق قناع الطين مرة أو مرتين في الأسبوع على الوجه، أو في جميع أنحاء جسمك، وتركه ليجف لمدة 15 دقيقة تقريبًا، قبل غسله بالماء الدافئة.

4. خذ حمام إزالة السموم

يمكن أن يساهم نقع الجسم في الماء الدافئ، عدة مرات في الأسبوع لمدة 20 - 30 دقيقة، في إزالة السموم والملوثات من مسامات الجلد.

وتتمثل أشهر أنواع حمامات إزالة السموم، في:

حمام الملح إبسوم والزنجبيل: قم بمزج الماء مع جذر الزنجبيل الطازج أو المبشور في قدر، اتركه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم أضف كوب من ملح إبسوم -الخشن الذي يستخدم في ماء الاستحمام- إليه، امزج الخليط في مياه حوض الاستحمام.

حمام ملح إبسوم وصودا الخبز: أضف كوب من صودا الخبز، كوبين من ملح إبسوم في مياه حوض الاستحمام الدافئة.

حمام ملح إبسوم وملح البحر وزيت السمسم: أضف كوب من ملح إبسوم، وكوب من ملح البحر، وكوب من زيت السمسم في مياه حوض الاستحمام الدافئة.

حمام خل التفاح وملح إبسوم: أضف كوب من خل التفاح الطبيعي، وكوب من أملاح إبسوم إلى مياه حوض الاستحمام الدافئة.

5. اشرب الكثير من الماء

يعد شرب كمية كبيرة من الماء أمرًا أساسيًا، للتخلص من السموم من جلدك وجسمك.

يساعد شرب الماء في الحفاظ على صحة الجسم، وترطيب البشرة، ونظافة الجلد، ومنع ظهور التجاعيد في وقت مبكر.

كما أنه يساهم في التخلص من السموم في الجهاز الهضمي بشكل أسرع.