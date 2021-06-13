أعادت حادثة سقوط قائد منتخب الدنمارك كريستيان إريكسون مغميا عليا بسبب أزمة قلبية خلال المواجهة التي جمعت الدنمارك ضد فنلندا ببطولة أمم أوروبا ، شريط الأحداث الكروية إلى " الوفاة " المفاجأة للاعبين على المستطيل الأخضر، في مختلف المنافسات والمواجهات.

وسنستعرض أبرز الأسماء التي غادرت الحياة ، بسبب أزمة قلبية بالرغم من المحاولات الحثيثة لإسعافهم من قبل الطواقم الطبية.

* عربيا وبالتحديد في تونس توفي اللاعب الهادي بالرخيصة في جانفي 1997، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ودية جمعت آنذاك الترجي التونسي ضد أولمبيك ليون الفرنسي، بعدما إبتلع لسانه.

*وفى مصر، فارق محمد عبد الوهاب لاعب الأهلى السابق الحياة في أوت2006 عن عمر ناهز الـ 23 عاما، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية خلال تدربات الفريق الأحمر.

* في عام 2003 تعرض منتخب الكاميرون وخلال مواجهته لنظيره الكولومبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات التي أقيمت في فرنسا، على ملعب نادي ليون، لضربة موجعة بعد سقوط مارك فيفيان فويه ،نجم الوسط مغشيا عليه، قبل أن يفارق الحياة في مشهد صادم.

*خلال مواجهة جمعت بين ناي إشبيلية وبرشلونة في الـ 28 أوت من سنة 2007 ، سقط اللاعب الإسباني أنتونو بوبريتا مغشيا عليه قبل أن يستفيق ويغادر الملعب مشيا على الأقدام، لكنه تعرض لحالة إغماء أخرى داخل غرف الملابس ولجأ الأطباء لعملية إنعاش للقلب، باءت بالفشل وتوفي عن عمر ناهز الـ 22 سنة.

* في 25 جانفي من سنة 2004 أعلن نادي بنفيكا البرتغالي وفاة لاعبه المجري ميكلوش فيهير إثر نوبة قلبية أردته أرضا خلال لقاء كروي جمع بين بنفيكا وفيكتوريا غيماريش.

* في سنة 2012 لم يتمكن أطباء في الدوري الإيطالي من إنقاذ حياة لاعب نادي ليفورنو بييرماريو موروسيني الذي سقط على أرضية الملعب الذي إحتضن لقاء فريقه ضد بيسكارا، وتوفي اللاعب وهو في سن الـ 25 عاما.