L’analyste politique Mesbah Menas a jugé raisonnable le taux de participation aux élections législatives et en attribue la raison à de nombreux facteurs notamment les changements que traverse l’Algérie , les crise sanitaire et économique mondiale , et au scepticisme des jeunes quant à la capacité des élections à produire des résultats concrets.

Menas s’attend par ailleurs a ce que ce parlement soit meilleur que les précédents quelles que soient les alliances ».