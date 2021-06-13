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الصين: 12 قتيلا و 138 مصاب جراء انفجار أنبوب الغاز الطبيعي

العالم
13 جوان 2021 ()
إ.ش/وكالات
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أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 138 آخرين، جراء انفجار أنبوب كبير للغاز الطبيعي، وقع صباح اليوم وسط الصين.

وذكرت قناة "CCTV" التلفزيونية الصينية، أن حادث انفجار الغاز الطبيعي وقع بمدينة شيان في مقاطعة هوبي الصينية، مضيفة أنه تم نقل 138 شخصا، بمن فيهم 37 شخصا في حالة حرجة، إلى المستشفيات.

وأضاف أن الانفجار وقع على الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي تقريبا، في أراضي مجمع سكني بمنطقة تشانغوان بالمدينة، حيث كانت هناك سوق كبيرة للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا فيها.

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