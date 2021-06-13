أكدت اليوم الأحد ، وسائل إعلام قطرية أن الثنائي الدولي الجزائري، عدلان ﭬديورة وزميله في نادي الغرافة القطري سفيان هني باتا خارج حسابات الفريق الذي يتجه للتخلي عن خدماتهما رفقة عدد من المحترفين الآخرين.

وأكدت صحيفة" الشرق " أن مغادرة هني مسألة وقت فقط، فالنسبة للأول فإن قرار الإدارة الإستغناء عن خدماته يعود لإنخفاض، واضح في المستوى مقارنة بالموسم الماضي الذي أحرز فيه 11 هدفا، بينما الموسم المنتهي سجل 3 أهداف فقط من ضربات جزاء وكان دائما محل انتقاد من الجماهير الغرفاوية حيث كان ضعيفا جدا ومستواه لا يلبي الطموحات على الإطلاق ويتبقى موسم في عقد اللاعب.

أما عدلان ﭬديورة فلم يقدم المستوى المنتظر منه في خط وسط الغرافة، فاللاعب الذي كان وتدا في الموسم الماضي بعد التحاقه بالفهود عقب التتويج القاري مع المنتخب الجزائري، في الموسم الأخير لم يظهر بالمستوى المأمول وكان نقطة ضعف واضحة، حسب وسائل الإعلام المحلية، في الغرافة ومع ختام الموسم انتهى عقده وسيعمل للبحث عن فريق آخر للتعاقد معه.