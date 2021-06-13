كشف نادي النصر السعودي عن مدى حقيقة الأخبار التي تداولت مؤخرا بخصوص ضمه للاعب الدولي الجزائري، رشيد غزال المتوّج رفقة فريقه بشيكتاش بلقب الدوري التركي هذا الموسم. وأفاد اليوم الأحد ، موقع "كورة" نقلا عن مصادره بالفريق السعودي بأن الصحافة التركية دائما ما تسوق للاعبين بزج اسم النصر في صفقات غير حقيقية، وهذا الأمر يحدث بشكل متكرر خصوصا في السنوات الأخيرة".

وأضاف المتحدث ذاته : "لم تفاوض إدراة النصر الجزائري غزال، وما نشرته الصحافة التركية غير صحيح".

وتابع : "لم يجتمع أي مسؤول من النادي مع وكيل أعمال اللاعب، وتعاقدات الفريق حاليا معتمدة على رؤية المدرب مانو مينيز".

وكان وكيل أعمال اللعب السابق لأندية كل من ليون الفرنسي، ليستر سيتي الإنجليزي، فيورتينا الإيطالي قد أكد الأسبوع الماضي أن القيمة المالية لتحويل غزال من ليستر سيتي المالك الرسمي لعقده بلغت 8 ملايين يورو ، كما أن هناك أندية سعودية ، إيطالية إسبانية دخلت السباق من أجل ضمه.