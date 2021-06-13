وصف المحلل السياسي مصباح مناس نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالمعقولة جدا مرجعا العزوف إلى سياق التحول الذي تعرفه الجزائر، مؤكدا تأثير الأزمة الصحية والاقتصادية وغياب المخرجات الملموسة في النتائج.

وقال مناس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية التي تمخضت عنها التشريعيات ينبغي أن تقارب في سياقها التاريخي ضمن ما وصفه بالمخاض العسير الذي تعرفه الجزائر، واصفا نسبة 30 بالمائة "بالمعقولة جدا" وأضاف -في قراءة أولية لنتائج التشريعيات –أن هذه النتائج يجب أن تقرأ في سياقها الصحيح ضمن "المخاض العسير"، مشيرا إلى تأثير الأزمة الصحية العالمية، من جهة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الشباب -حسب المتحدث ذاته- لا يؤمنون إلا بالمخرجات الملموسة.

وفي سياق آخر توقع مناس أن يكون البرلمان المقبل أحسن من سابقيه، "بغض النظر عن التحالفات والائتلافات".