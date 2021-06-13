قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، "إننا إنه لا نستبعد أنّ يكون فيروس "كورونا" قد تسرب من مختبر.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع: "أنّ ما لا يقل عن 174 مليون شخصاً أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، لافتاً إلى أنّ هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس، وإنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

وتابع: "لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 "كورونا"، مُؤكّداً على ضرورة النظر في كل فرضية. وكانت منظمة الصحة العالمية، نشرت في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس "كورونا".

واعتبر خبراء المنظمة العالمية، أنّ تسرب الفيروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيراً"، ورجحوا أنّ يكون فيروس السارس- CoV-2 "كورونا" ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.