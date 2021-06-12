لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 371 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت, خلال نفس الفترة الممتدة, من أجل انتشال جثث 7 أشخاص توفوا غرقا منهم 6 على مستوى الشواطئ بكل من الجزائر العاصمة, بومرداس, مستغانم والشلف, في حين تم تسجيل وفاة شخص بمجمع مائي بالمكان المسمى المرافق ببلدين أريس بولاية باتنة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني بـ84 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة الى القيام بـ178 عملية تعقيمية عبر 21 شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 590 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 73 سيارة إسعاف و88 شاحنة إطفاء, مع وضع 18 جهازا أمنيا لمكان الحجر الصحي بكل من الجزائر, قسنطينة, وهران وتيبازة للوافدين من خارج الوطن.

وفي سياق آخر, قامت ذات المصالح بإخماد 5 حرائق حضرية, صناعية, غابية ومختلفة على مستوى ولايات الجزائر, بجاية, الشلف وسطيف تسببت في إصابة شخص بصعوبة في التنفس بولاية الجزائر على إثر استنشاقه دخان حريق شب في منزله الكائن ببلدية برج الكيفان, حيث تم إسعاف الضحية بعين المكان ثم تم نقله للمستشفى المحلي.

كما تم تسجيل خسائر مقدرة بـ40 هكتار من الصنوبر الحلبي والبلوط, 5 هكتارات من الأشجار المثمرة على إثر حريق شب بغابة ببلدية بوسالم, دائرة بوعنداس, ولاية سطيف.