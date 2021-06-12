قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح, جراء حادث إطلاق نار عشوائي, بمدينة سافاناه, في ولاية جورجيا, بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن." الأمريكية, أن من بين الضحايا المصابين في الحادث الذي وقع مساء أمس, طفلين يبلغان من العمر عامين و13 عاما أصيبا بجروح طفيفة, بينما يتواجد المصابون الآخرون, في حالة صحية حرجة.

ولم تعلن الشرطة بعد هوية المشتبه بهم في ارتكاب الحادث, ولا عن الدوافع وراء وقوعهم.

وتشهد مختلف الولايات الأمريكية, تزايدا في عدد حوادث العنف, جراء التغذي بنظرية "تفوق العرق الأبيض" والعنصرية والكراهية ضد الأجانب, خاصة ضد اللاتينيين والمسلمين, والتي بلغت أوجها في عهدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب, والتي مازالت متواصلة حتى بعد مغادرته البيت الأبيض, ووصول خلفه جو بايدن.