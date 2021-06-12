سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 236 مريضا للشفاء،

و أوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 133.070 حالة ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 92.620 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.565 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 12 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 25 ولاية أقل من 10 حالات و 11 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات