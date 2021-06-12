أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، إلغاء اللقاء الودي للمنتخب المحلي، أمام نظيره البورندي، وتعويضها بواجهة منتخب ليبيريا.

وقالت الفاف في بيان عبر موقعها الرسمي: "إلغاء المباراة الودية المرتقبة، هذا الخميس، بسبب الصعوبات التي واجهها منتخب بوروندي في التنقل إلى الجزائر، لخوض مباراة ودية ضد المحاربين، في افتتاح الملعب الجديد بوهران ".

وأضاف: "اختتمت الاتحادية الجزائرية، محادثاتها مع نظيرتها الليبيرية، وتم الاتفاق على خوض مواجهة ودية بين منتخبي البلدين، يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، على ملعب وهران الجديد".

وأكد البيان، أن مسؤولي الاتحاد الجزائري، فضلوا تنظيم مواجهة ودية مع المنتخب الليبيري الأول، في ظل قدرته على التنقل إلى الجزائر في الفترة الحالية، بسبب تواجده في تونس.